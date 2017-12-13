В Самаре в десятый раз стартовала акция «Елка желаний»

В департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки на улице Куйбышева, 44 во вторник, 12 декабря, появилась «Елка желаний». По доброй предновогодней традиции любой неравнодушный человек может выбрать открытку и подарить малышу настоящее чудо - исполнение желания. Юбилейную акцию открыли временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко, глава администрации Самарского района Максим Харитонов и руководитель департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.Владимир Василенко вместе с воспитанниками социального приюта для детей и подростков «Ровесник» украсил елку пожеланиями самарских ребятишек из детских домов, социальный приютов, реабилитационных центров. Он призвал горожан не оставаться равнодушными и исполнить в преддверии Нового года хотя бы одну детскую мечту.- Новый год - семейный праздник, каждый ждет, что он принесет в дом тепло, - отметил Владимир Василенко. - От нас зависит, каким будет Новый Год для этих ребят.За 10 лет более 24 тысяч самарцев осчастливили 7327 детей, лишенных родительской заботы или находящихся в сложной жизненной ситуации.