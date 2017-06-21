В Самаре столкновение двух иномарок закончилось госпитализацией трех человек

29-летний водитель Ситроена (водительский стаж - 11 лет) ехал со стороны улицы Восстания в направлении Кряжского шоссе и начал поворачивать налево. По предварительной версии полицейских, он не пропустил имевший преимущество автомобиль Рено, за рулем которого находился 18-летний парень, и произошло столкновение.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, при столкновении трое пассажиров Рено получили травмы и были госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. По факту случившегося проводится проверка.