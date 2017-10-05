В Самаре создадут оперативную комиссию для установки сроков ремонта школы № 46

Учеников аварийной школы перераспредели в школу № 139 на улице Солнечной, 19, МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» на улице Советской Армии, 271, Самарский колледж сервиса производственного оборудования на Советской Армии, 212, а также в Самарскую гуманитарную академию.В четверг, 5 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в ходе совещания с депутатами Госдумы РФ дал поручение Александру Нефедову создать рабочую группу для оперативного решения этой проблемы.- В свое время, закрывая по тем же причинам школу №81, мы понимали, в какие сроки мы ее восстановим. Должен быть четкий график работы, понятный людям, - сказал врио губернатора.