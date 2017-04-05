В Самаре состоится праздник дружбы славянских народов

Как сообщает пресс-служба информпортала о дружбе народов «Все мы-Россия», в программе праздника - выставка литературы и предметов быта славянских народов, а также красочный концерт.В концертной программе примут участие активисты Самарской региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»)», а также одноимённый народный украинский хор, театр танца «Эклипс» (Самара), творческие коллективы местной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Нёман» городского округа Тольятти» и другие фольклорные коллективы области.