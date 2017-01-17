В Самаре сошел с рельсов пассажирский поезд

Инцидент произошел в минувшие выходные во время производственно-маневровых работ при перестановке состава с восьмого пути на скорости 3,5 километра в час.В результате происшествия сошли с рельсов первые две колесные пары первой тележки состава. Одним из нарушений, послуживших причиной схода состава, стал проезд машиниста на запрещающий сигнал светофора.В ликвидации аварии участвовали 36 специалистов. Последствия инцидента устранили через три часа 42 минуты после происшествия. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту аварии.