В Самаре сошел с рельсов пассажирский поезд
Как сообщил sgpress.ru заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева, состав из 12 пассажирских вагонов сошел на железнодорожном вокзале города.
Инцидент произошел в минувшие выходные во время производственно-маневровых работ при перестановке состава с восьмого пути на скорости 3,5 километра в час.
В результате происшествия сошли с рельсов первые две колесные пары первой тележки состава. Одним из нарушений, послуживших причиной схода состава, стал проезд машиниста на запрещающий сигнал светофора.
В ликвидации аварии участвовали 36 специалистов. Последствия инцидента устранили через три часа 42 минуты после происшествия. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту аварии.
Инцидент произошел в минувшие выходные во время производственно-маневровых работ при перестановке состава с восьмого пути на скорости 3,5 километра в час.
В результате происшествия сошли с рельсов первые две колесные пары первой тележки состава. Одним из нарушений, послуживших причиной схода состава, стал проезд машиниста на запрещающий сигнал светофора.
В ликвидации аварии участвовали 36 специалистов. Последствия инцидента устранили через три часа 42 минуты после происшествия. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту аварии.
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