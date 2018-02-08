В Самаре рекомендуют во время ЧМ-2018 сдавать квартиры по ценам не выше гостиничных
В городе готовы принимать болельщиков 363 отеля на 13,5 тысяч номеров. Также гости Самары смогут разместится в санаториях, на базах отдыха, в пришвартованных круизных теплоходов.
Плюс к этому растет число предложений от владельцев квартир, которые планируют сдавать жилье. Уже сейчас на разных ресурсах в открытых источниках представлены 1 380 квартир.
- Стоимость арендного жилья не регламентирована. Мы ждем от собственников адекватных подходов, - подчеркнул руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. – Мы предлагаем ориентироваться на цены, рекомендованные для гостиниц.
Основные требования к квартире – это ее чистота, оснащенность необходимой бытовой техникой, постельным бельем и ванными принадлежностями. Сдавая квартиру внаем, вы предоставляете услугу, она должна быть качественной. Во многом ориентируясь на этот критерий, гости будут составлять свое мнение о Самаре.
Гостиничные верхние тарифы за стандартный номер в сутки:
Отель одна звезда - 2 250 рублей
Отель две звезды - 4 770 рублей
Отель три звезды - 6 310 рублей
Отель четыре звезды - 10 750 рублей
Сдающим жилье надо помнить, что по итогам года им предстоит отчитаться о своих доходах и заплатить подоходный налог.
Гостям Самары предстоит пройти процедуру регистрации. Гражданин России без нее сможет находиться у нас в городе не более трех дней. Для быстрого прохождения процедуры регистрации будет увеличено число сотрудников в 12-ти отделах всех районов города. Иностранным гражданам и лицам без гражданства предстоит встать на миграционный учет в течение суток. Если они снимут номер в гостинице - проблем не возникнет, постановку на учет обеспечит отель. Если же иностранный гость будет снимать частное жилье, ему придется посетить районное подразделений по вопросам миграции и встать на учет.
Плюс к этому растет число предложений от владельцев квартир, которые планируют сдавать жилье. Уже сейчас на разных ресурсах в открытых источниках представлены 1 380 квартир.
- Стоимость арендного жилья не регламентирована. Мы ждем от собственников адекватных подходов, - подчеркнул руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. – Мы предлагаем ориентироваться на цены, рекомендованные для гостиниц.
Основные требования к квартире – это ее чистота, оснащенность необходимой бытовой техникой, постельным бельем и ванными принадлежностями. Сдавая квартиру внаем, вы предоставляете услугу, она должна быть качественной. Во многом ориентируясь на этот критерий, гости будут составлять свое мнение о Самаре.
Гостиничные верхние тарифы за стандартный номер в сутки:
Отель одна звезда - 2 250 рублей
Отель две звезды - 4 770 рублей
Отель три звезды - 6 310 рублей
Отель четыре звезды - 10 750 рублей
Сдающим жилье надо помнить, что по итогам года им предстоит отчитаться о своих доходах и заплатить подоходный налог.
Гостям Самары предстоит пройти процедуру регистрации. Гражданин России без нее сможет находиться у нас в городе не более трех дней. Для быстрого прохождения процедуры регистрации будет увеличено число сотрудников в 12-ти отделах всех районов города. Иностранным гражданам и лицам без гражданства предстоит встать на миграционный учет в течение суток. Если они снимут номер в гостинице - проблем не возникнет, постановку на учет обеспечит отель. Если же иностранный гость будет снимать частное жилье, ему придется посетить районное подразделений по вопросам миграции и встать на учет.
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