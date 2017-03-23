В Самаре разыскивается водитель, сбивший на улице Фасадной мужчину

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства ехал по улице Бакинской со стороны Пугачевского тракта. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми в дальнейшем самостоятельно обратился в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают водителя авто и устанавливают все подробности произошедшего.