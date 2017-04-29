В Самаре разрабатывают устройство, которое поможет общаться в интернете людям, пережившим инсульт

Как сообщает пресс-служба СамГМУ, прототип устройства представляет собой беспроводную гарнитуру с электродами, которая надевается на голову пациента и подключается к компьютеру. Система проводит электроэнцефалографию и преобразует сигналы мозга в текст на экране с частотой 5-6 символов в минуту.Как отметил сооснователь «Нейрочата» Александр Каплан, данный способ коммуникации посредством преобразования нейронной активности мозга в текстовые сообщения на экране необходим для реабилитации, для общения с родственниками и врачами.Для тестирования системы до конца года планируется выпустить порядка 500 экземпляров устройства. Это будет компьютер со специализированным ПО и механизированными креплениями для кровати или инвалидного кресла. Площадкой для разработки и внедрения терминалов в процесс реабилитации может быть выбран СамГМУ. В настоящее время ведутся переговоры с создателями технологии.По словам директора Института инновационного развития Самарского медуниверситета Александра Колсанова, для участия в проекте имеются специалисты-команда неврологов, программистов, инженеров. Кроме того, в клиниках вуза действует целое отделение, где успешно проходят нейрореабилитацию пациенты после инсульта, с ДЦП и другими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями речи и двигательной активности.