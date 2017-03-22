В Самаре прошли антитеррористические учения в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сообщается, что в рамках учений был пресечен террористический акт, связанный с захватом в заложники пассажиров рейсового автобуса, двигавшегося из аэропорта «Курумоч». В ходе первого этапа силами и средствами регионального УФСБ России, ГУ МВД России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и областного Управления Росгвардии были выявлены и обезврежены условные террористы, имитировавшие подготовку к совершению террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры чемпионата мира по футболу.В рамках второго этапа учения руководителем оперативного штаба-начальником УФСБ России по Самарской области Владимиром Татауровым был условно введен режим контртеррористической операции. Правоохранительные органы оцепили и блокировали оставленный автобус, освободили заложников и нейтрализовали преступников.В текущем году оперативным штабом в Самарской области продолжится проведение антитеррористических учений на объектах грядущего мундиаля, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры и непосредственно на строящемся стадионе «Самара Арена».