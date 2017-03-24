В Самаре пройдёт конкурс театров детской и молодежной моды

Торжественное открытие мероприятия «Лабиринты моды» состоится 30 марта в 10:30 во Дворце творчества (пр. Кирова, 145).



Более 400 юных конкурсантов из 35 театров моды учреждений общего и дополнительного образования Самары, Тольятти, Октябрьска, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля, а также других районов губернии продемонстрируют свои яркие художественные идеи. Судить конкурсантов будет профессиональное жюри - преподаватели ведущих профильных вузов, хореографы, модельеры и специалисты модельного бизнеса. В мероприятии также участвуют студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.



В рамках мероприятия также пройдут демонстрация коллекций одежды, состязание авторских эскизных проектов коллекций одежды «Абрис», конкурс-дефиле «Звёздочки подиума».



Конкурс коллекций проводится в двух возрастных категориях («Юниоры» и «Студенты») по трем номинациям: «Костюм-реальность», «Этностиль», «Костюм-художественная идея».