В Самаре пройдет конференция «Охрана труда как фактор сохранения человеческого капитала»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в рамках конференции будет организована выставка средств индивидуальной защиты работников, а также представлены работы участников областных детских конкурсов «Безопасный труд в моём представлении».Заявки на участие (Ф.И.О., должность, наименование организации, телефон, e-mail) принимаются до 13 апреля по электронному адресу: ohrtrud@samadm.ru либо по факсу: 333-45-74 (отдел охраны труда). Конференция будет проводиться на безвозмездной основе. Вход в здание правительства Самарской области осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.