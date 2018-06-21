В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
В воскресенье, 24 июня, на открытой площадке детского центра «Арго» на Уральском шоссе состоится ежегодный фестиваль воздушных змеев, сообщает администрация Самары.
Фестиваль пройдет во время профильной технической смены «Юный техник». В небо поднимутся более 80 стандартных воздушных змеев, а также модели сказочных героев и смайликов. Начало мероприятия в 9:30.
Фестиваль пройдет во время профильной технической смены «Юный техник». В небо поднимутся более 80 стандартных воздушных змеев, а также модели сказочных героев и смайликов. Начало мероприятия в 9:30.
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