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В Самаре проходит «ВолгаФест»

Воскресенье, 3 июня - заключительный день фестиваля, который в этом году посвящён теме будущего.

На второй очереди набережной работают более 60 площадок. Территория условно разделена на три тематические футуристические зоны - «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект №0». В каждой из тематических зон проходят собственные развлекательные и образовательная программы, специальная архитектура, стилистика одежды и навигация.
 
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Дата: 3 июня 2018 , 12:01
276
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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