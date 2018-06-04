В Самаре проходит «ВолгаФест»
Воскресенье, 3 июня - заключительный день фестиваля, который в этом году посвящён теме будущего.
На второй очереди набережной работают более 60 площадок. Территория условно разделена на три тематические футуристические зоны - «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект №0». В каждой из тематических зон проходят собственные развлекательные и образовательная программы, специальная архитектура, стилистика одежды и навигация.
На второй очереди набережной работают более 60 площадок. Территория условно разделена на три тематические футуристические зоны - «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект №0». В каждой из тематических зон проходят собственные развлекательные и образовательная программы, специальная архитектура, стилистика одежды и навигация.
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