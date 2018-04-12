В Самаре при реставрации жилого дома на Молодогвардейской обнаружили старинную кирпичную кладку

Здание на улице Молодогвардейской, 95 является объектом культурного наследия «Дом Тычининой-Кудрявцевой» XIX века постройки. Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика Ярослав Болтнев, дом был достаточно сложным для проведения капремонта, особенно при работах на арке, колоннах и стенах.Обнаруженные во время реставрационных работ старые кирпичи с клеймами заводов почистили и вернули на место.Фасады покрасили специальной реставрационной краской. Колористическая карта здания была согласована с региональным управлением государственной охраны объектов культурного наследия.По словам заместителя руководителя службы заказчика областного Фонда капитального ремонта Вячеслава Горбунова, в ходе ремонта была восстановлена цокольная часть здания, были заменены входные группы, обновлена водосточная система здания. Капитальный ремонт дома на Молодогвардейской, 95 завершен с опережением сроков.