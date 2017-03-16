В Самаре при пожаре погиб мужчина

Сообщается, что на месте вызова горел мусор на площади 2 кв.м. С огнем боролись 10 пожарных, было задействовано 2 спецмашины. Возгорание было ликвидировано спустя 25 минут, в 12:25. Известно, что при пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается.