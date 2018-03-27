В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово

У памятника несовершеннолетним труженикам тыла рядом с фонтанами на Осипенко появились цветы, а к фигуре дяди Степы на Ленинградской местные жители принесли игрушку и цветы.Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 25 марта, в Кемерово. В результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек. Среда, 28 марта, объявлена общенациональным днем траура.