В Самаре после снегопада расчистили почти половину дворов

По словам временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко, за минувшие сутки на полигоны отправили порядка 3, 2 тысячи тонн снега, а с начала сезона - более 35 тысяч тонн.Для обработки улиц, тротуаров и посадочных площадок противогололедными многокомпонентными материалами за сутки использовали 500 тонн таких реагентов, а на уборку снега вышло около 400 единиц техники.Также за минувшие сутки были расчищены от снега около 45% внутриквартальных и внутридомовых территорий районов города. Мобилизованы и дворники: в период усиленной расчистки утренняя смена стартует уже в 4 утра.Всего по городу были задействованы более 2100 дворников и почти 150 единиц техники управляющих компаний. Особое внимание уделялось отработке обращений горожан через социальные сети, в частности, аккаунты врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter и Facebook. Прошедшей ночью по обращениям горожан были очищены дворы на улице Ново-Садовой, 256, на улице Советской Армии, 130 ивывезен снег с подъездов к школе №36 в Промышленном районе.Владимир Василенко также призвал автомобилистов не парковать свои транспортные средства вдоль дорог, особенно в период снегопадов: это создаёт значительные трудности дорожным службам для качественной уборки проезжей части.