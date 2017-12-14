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В Самаре после снегопада расчистили почти половину дворов

Созданный оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада в Самаре подвел первые итоги работы.

По словам временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко, за минувшие сутки на полигоны отправили порядка 3, 2 тысячи тонн снега, а с начала сезона - более 35 тысяч тонн.

Для обработки улиц, тротуаров и посадочных площадок противогололедными многокомпонентными материалами за сутки использовали 500 тонн таких реагентов, а на уборку снега вышло около 400 единиц техники.

Также за минувшие сутки были расчищены от снега около 45% внутриквартальных и внутридомовых территорий районов города. Мобилизованы и дворники: в период усиленной расчистки утренняя смена стартует уже в 4 утра.

Всего по городу были задействованы более 2100 дворников и почти 150 единиц техники управляющих компаний. Особое внимание уделялось отработке обращений горожан через социальные сети, в частности, аккаунты врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter и Facebook. Прошедшей ночью по обращениям горожан были очищены дворы на улице Ново-Садовой, 256, на улице Советской Армии, 130 и
вывезен снег с подъездов к школе №36 в Промышленном районе.

Владимир Василенко также призвал автомобилистов не парковать свои транспортные средства вдоль дорог, особенно в период снегопадов: это создаёт значительные трудности дорожным службам для качественной уборки проезжей части.
Дата: 14 декабря 2017 , 14:01
62
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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