В Самаре после реставрации открыли здание Коммерческого клуба на Куйбышева

В понедельник, 18 июня, здание Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104 открылось после реставрации. Долгое время строение, которое является объектом культурного наследия и находится в федеральной собственности, было заброшено. Фактически от него оставались только внешние стены. Сегодня все необходимые работы по восстановлению Коммерческого клуба завершены.На торжественной церемонии открытия присутствовали глава региона Дмитрий Азаров, советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина. Именно Азаров и Хинштейн инициировали реставрацию здания. На эти цели было выделено свыше 130 млн рублей. Теперь здесь будет работать молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль» Самарского государственного института культуры. Первые занятия намечены на сентябрь.нет работу молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль».- Это здание стояло разрушенным более 10 лет, - напомнил Дмитрий Азаров. - Я очень часто ходил мимо него на работу пешком, когда был главой Самары. И каждый раз с горечью думал о том, что так быть не должно. И, конечно, искал идеи, как поправить ситуации. Здесь были свои сложности, поскольку здание находится в федеральной собственности. Нужно было найти инициативных людей, вместе с которыми мы могли взяться за эту работу. Благодарю Александра Евсеевича Хинштейна и Элеонору Александровну Куруленко. С их помощью процесс и начался. И сегодня мы видим, что здание наполняется новыми эмоциями и творчеством.- Совсем скоро «Дирижабль» откроет двери для студентов и представителей творческих коллективов. Нам остались последние штрихи, чтобы привести внутреннее убранство в порядок. Будут сделаны перегородки в хореографическом классе, чтобы могли заниматься сразу несколько групп. В зале появится раздвижная сцена-трансформер, - рассказала ректор СГИК Элеонора Куруленко.