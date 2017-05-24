В Самаре похитители пытались вывезти украденные рельсы на маршрутке

Трое преступников украли два рельса от дома на проспекте Карла Маркса. Причиненный ущерб был оценен в 20 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, через некоторое время микроавтобус с преступниками был остановлен на улице Революционной за нарушение ПДД. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили похищенные рельсы. Трое мужчин, находившихся в салоне микроавтобуса, были задержаны и доставлены в отдел полиции.Известно, что подозреваемые проживают в Самаре, двое из них не судимы, а третий ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.