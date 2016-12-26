В Самаре отремонтируют причальные сооружения речного порта

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, в число работ входит техобслуживание, текущий и капитальный ремонт, диагностика, а также аварийно-восстановительные работы подводной части и в зоне переменного уровня причальных сооружений и инфраструктуры на воде в целях подхода судов для посадки и высадки пассажиров.Работы должны быть выполнены в течение 10 дней с момента заключения контракта.