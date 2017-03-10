В Самаре отремонтируют картами 36 тысяч кв.м дорог

В планах - работы на улицах XXII Партсъезда, Ново-Вокзальной, Максима Горького и проспекте Металлургов. Этой весной планируется отремонтировать картами 36 тыс. кв. м дорожного полотна.- Ямочный ремонт проводится каждую осень и весну: в межсезонье наблюдается плюсовая температура днем и минусовая ночью. При этом дороги начинают разрушаться, - прокомментировал директор МП «Благоустройство» Алексей Власов. - Ситуация может меняться каждые сутки - вода попадает в трещины, превращается в лед и рвет асфальт.