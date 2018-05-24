В Самаре открыли рабочее движение по путепроводу на Ташкентской через Демократическую
Рабочие завершили монтаж пролетных строений опор путепровода, уложили асфальтобетонное покрытие и устроили переходные зоны вдоль деформационных швов, а также установили барьерное ограждение и нанесли разметку.
По сообщению областного минтранса, строительство путепровода позволило соединить улицу Ташкентскую с улицей Солнечной. На путепроводе и съездах нему установлены постоянные дорожные знаки, включено светофорное регулирование. В настоящее время рабочим осталось завершить работы на одном из съездов путепровода (ближе к шинному центру Kolex), которые можно будет продолжить после демонтажа капитальных гаражей. После завершения строительства путепровод вместе со съездами будет сдан в эксплуатацию.
Как отмечают в ведомстве, реконструкция участка улицы Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной была завершена в прошлом году. В декабре 2017 года были введены в эксплуатацию два этапа реконструкции дороги общей протяженностью 2,6 км. В рамках реконструкции улица Ташкентская стала четырехполосной на всем протяжении с разделительной полосой до 12 метров. Также было произведено благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и устройство освещения.
По сообщению областного минтранса, строительство путепровода позволило соединить улицу Ташкентскую с улицей Солнечной. На путепроводе и съездах нему установлены постоянные дорожные знаки, включено светофорное регулирование. В настоящее время рабочим осталось завершить работы на одном из съездов путепровода (ближе к шинному центру Kolex), которые можно будет продолжить после демонтажа капитальных гаражей. После завершения строительства путепровод вместе со съездами будет сдан в эксплуатацию.
Как отмечают в ведомстве, реконструкция участка улицы Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной была завершена в прошлом году. В декабре 2017 года были введены в эксплуатацию два этапа реконструкции дороги общей протяженностью 2,6 км. В рамках реконструкции улица Ташкентская стала четырехполосной на всем протяжении с разделительной полосой до 12 метров. Также было произведено благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и устройство освещения.
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