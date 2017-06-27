В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
В рамках празднования Дня молодежи сегодня в Самаре появилась мемориальная доска, посвященная легендарному ГМК-62 - городскому молодежному клубу, родившемуся во времена «оттепели».
Старшее поколение горожан помнит, какую роль он сыграл в годы, когда в общественную жизнь начал врываться ветер свободы. А сегодняшняя молодежь узнает о тех событиях в этом году, когда отмечается 55-летие ГМК.
Мемориальная доска появилась на здании по ул. Молодогвардейской, 59, где и располагался городской молодежный клуб с 1965 по 1971 годы. Ее торжественно открыли при большом стечении народа: пришли представители власти, общественных организаций, творческих союзов, учебных заведений и, конечно же, главные «виновники торжества» - не стареющие душой активисты ГМК-62.
- Городской молодежный клуб тогда стал уникальным явлением не только для нашего города, но и страны, - приветствовал собравшихся глава Самары Олег Фурсов. – Он стал творческой лабораторией, где собирались самые активные, талантливые молодые люди. Они воплощали в жизнь новые смелые идеи и сами стали со временем общественными деятелями, научными светилами, известными композиторами, художниками, журналистами. Опыт клуба даже изучался и пропагандировался на семинарах ЦК ВЛКСМ в Москве.
Городская администрация поддержала инициативу Общественной палаты Самарской области, активистов ГМК провести в этом году серию мероприятий в честь 55-летия городского молодежного клуба. В сентябре состоится торжественное собрание в филармонии, открываются выставки, выйдет в свет книга. Открытие мемориальной доски - в этом ряду.
- Мы здесь жили, работали и творили чудеса, - вспоминает одна из первых активисток клуба Валентина Воронова. – Сюда приходили самые энергичные, умные, заводные, красивые со своими нестандартными идеями, интереснейшими предложениями. Тут нам читал свои стихи Роберт Рождественский, тут мы встречали Владимира Высоцкого… Этот дом – как наше родовое гнездо. И это совершенно правильно, что здесь появилась мемориальная доска.
Доска выполнена известным самарским скульптором, заслуженным художником России Иваном Мельниковым.
ГМК-62 был первым городским молодежным клубом, созданным по инициативе передовой части городской интеллигенции в Куйбышеве в 1962 году. Он родился в период исторической «оттепели», когда в политической жизни страны произошли радикальные изменения, открывшие дорогу общественной инициативе. Клуб очень быстро стал популярным благодаря таким акциям, как джазовый фестиваль, вернисаж молодых художников, дискуссии по актуальным вопросам политики и экономики, два концерта Владимира Высоцкого, конкурс молодых пианистов имени Д.Б. Кабалевского, фестиваль самодеятельной песни.
Старшее поколение горожан помнит, какую роль он сыграл в годы, когда в общественную жизнь начал врываться ветер свободы. А сегодняшняя молодежь узнает о тех событиях в этом году, когда отмечается 55-летие ГМК.
Мемориальная доска появилась на здании по ул. Молодогвардейской, 59, где и располагался городской молодежный клуб с 1965 по 1971 годы. Ее торжественно открыли при большом стечении народа: пришли представители власти, общественных организаций, творческих союзов, учебных заведений и, конечно же, главные «виновники торжества» - не стареющие душой активисты ГМК-62.
- Городской молодежный клуб тогда стал уникальным явлением не только для нашего города, но и страны, - приветствовал собравшихся глава Самары Олег Фурсов. – Он стал творческой лабораторией, где собирались самые активные, талантливые молодые люди. Они воплощали в жизнь новые смелые идеи и сами стали со временем общественными деятелями, научными светилами, известными композиторами, художниками, журналистами. Опыт клуба даже изучался и пропагандировался на семинарах ЦК ВЛКСМ в Москве.
Городская администрация поддержала инициативу Общественной палаты Самарской области, активистов ГМК провести в этом году серию мероприятий в честь 55-летия городского молодежного клуба. В сентябре состоится торжественное собрание в филармонии, открываются выставки, выйдет в свет книга. Открытие мемориальной доски - в этом ряду.
- Мы здесь жили, работали и творили чудеса, - вспоминает одна из первых активисток клуба Валентина Воронова. – Сюда приходили самые энергичные, умные, заводные, красивые со своими нестандартными идеями, интереснейшими предложениями. Тут нам читал свои стихи Роберт Рождественский, тут мы встречали Владимира Высоцкого… Этот дом – как наше родовое гнездо. И это совершенно правильно, что здесь появилась мемориальная доска.
Доска выполнена известным самарским скульптором, заслуженным художником России Иваном Мельниковым.
ГМК-62 был первым городским молодежным клубом, созданным по инициативе передовой части городской интеллигенции в Куйбышеве в 1962 году. Он родился в период исторической «оттепели», когда в политической жизни страны произошли радикальные изменения, открывшие дорогу общественной инициативе. Клуб очень быстро стал популярным благодаря таким акциям, как джазовый фестиваль, вернисаж молодых художников, дискуссии по актуальным вопросам политики и экономики, два концерта Владимира Высоцкого, конкурс молодых пианистов имени Д.Б. Кабалевского, фестиваль самодеятельной песни.
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