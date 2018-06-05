В Самаре открылась музыкальная детская академия Юрия Башмета

Мастер-классы состоятся в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске и поселке Воскресенка муниципального района Волжский.В академии участвуют 70 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон и классическая шестиструнная гитара. 40 из них - из Самарской области.- В этом году мы сумели пригласить большее количество участников, - отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Причем существенно - на 30 человек. При этом у нас такая же широкая география, как всегда. Пройдет академия на восьми площадках.- Впервые мы открываем академию в такую холодную погоду, - поделился генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко. - Думаю, это поможет настроить детей и педагогов на более рабочий лад. Мы благодарны властям области и министерству культуры за возможность проведения академии. Каждый год мы говорим о том, что есть какие-то сложности. Объективные. Но важно, что у властей области есть понимание того, что они временные. Академия же проходит каждый год. И я вижу, как растет уровень исполнителей в Самарской губернии, как они затем поступают в московскую и питерскую консерватории.В этом году количество заявок из стран СНГ особенно велико. 16 - из Узбекистана, 23 - из Армении. Это говорит о высокой популярности академии и большом ее влиянии на развитие детского профессионального образования. Юные музыканты и их учителя понимают, что проект дает возможность прикоснуться к опыту и мастерству педагогов и исполнителей мирового уровня. Среди них: флейтист из Великобритании Гаррет МакЛернон, профессор, заведующий кафедрой классической гитары Московской государственной классической академии имени Маймонида Евгений Финкельштейн, солист Московской государственной академической филармонии, кларнетист Игорь Федоров, который принимает участие в выездах все восемь лет. И, конечно же, руководитель академии, народный артист России, народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля «Солисты Москвы», художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.- Первые академии проходили при участии детей из трех городов - Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. Со временем ее география значительно расширилась. Это означает, что наш проект вносит свой вклад в развитие музыкального образования в области, - рассказал Дмитрий Гринченко. - Все мастер-классы открытые, педагоги также имеют возможность их посещать. За эти годы появилось новое поколение детей, которые ставят себе совсем другие профессиональные задачи - стремятся к большему.6 июня в концертном зале Дворца культуры Новокуйбышевска состоится официальная церемония закрытия академии, а вечером того же дня - заключительный гала-концерт ее преподавателей и участников в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (6+).