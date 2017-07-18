В Самаре официально открыли торговлю арбузами и дынями

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время в адрес МП подано более 135 заявок на организацию точек по продаже арбузов и дынь. Для торговли уже определили 53 места Железнодорожном, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Советском районах города.Отметим, что в случае обнаружения несанкционированных точек продажи бахчевых необходимо обращаться в городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг по телефону 332-28-43, либо по телефону «горячей линии» МП «Ярмарки Самары» 332-14-97.