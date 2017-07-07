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В Самаре недобросовестные подрядчики повторно установили демонтированные незаконные рекламные щиты

Факты повторной установки ранее демонтированных незаконных рекламных конструкций формата 3x6 были выявлены сотрудниками департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, рекламные конструкции были демонтированы буквально две недели назад подрядной организацией в рамках муниципального контракта. Кроме того, по результатам проверки их места хранения было установлено, что большая часть ранее демонтированных щитов, срок хранения которых не истек, отсутствовала.

По выявленным фактам направлено обращение в органы МВД с просьбой провести проверку на предмет установления в действиях подрядной организации признаков мошенничества.
Дата: 7 июля 2017 , 20:59
102
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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