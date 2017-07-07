В Самаре недобросовестные подрядчики повторно установили демонтированные незаконные рекламные щиты

Как сообщает пресс-служба городской администрации, рекламные конструкции были демонтированы буквально две недели назад подрядной организацией в рамках муниципального контракта. Кроме того, по результатам проверки их места хранения было установлено, что большая часть ранее демонтированных щитов, срок хранения которых не истек, отсутствовала.По выявленным фактам направлено обращение в органы МВД с просьбой провести проверку на предмет установления в действиях подрядной организации признаков мошенничества.