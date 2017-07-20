В Самаре не нашли подрядчика на разработку проектной документации нового грузового речпорта
На участие в аукционе было подано две заявки – от ООО «Терра», предлагавшей за свои услуги 13, 4 млн рублей, и ООО «Нефтестройпроект», оценившей свою работу в 13,8 млн рублей.
Однако оба предложения были отклонены экспертной комиссией, поскольку конкурс проводился среди субъектов малого предпринимательства, коими вышеназванные организации не являются.
Напомним, территория под потенциальный речной грузовой порт расположена в Красноглинском районе и ограничена с запада Волгой, с северо-запада устьем реки Сок, с севера - индивидуальной частной застройкой, а с юга и востока - естественным горным рельефом местности. Общая площадь территории ориентировочно составляет 68 га.
По информации sgpress.ru, разработка проектной документации должна была стать «резервированием» земли под строительства нового речпорта на перспективу. При этом пока не принято никаких решений относительно существующего речного порта, расположенного на стрелке рек Волги и Самары. Напомним, в 2011 году согласно генплану города его хотели перенести на противоположный берег Волги из-за того, что изначально эту территорию планировалась отдать под строительство стадиона.
Однако оба предложения были отклонены экспертной комиссией, поскольку конкурс проводился среди субъектов малого предпринимательства, коими вышеназванные организации не являются.
Напомним, территория под потенциальный речной грузовой порт расположена в Красноглинском районе и ограничена с запада Волгой, с северо-запада устьем реки Сок, с севера - индивидуальной частной застройкой, а с юга и востока - естественным горным рельефом местности. Общая площадь территории ориентировочно составляет 68 га.
По информации sgpress.ru, разработка проектной документации должна была стать «резервированием» земли под строительства нового речпорта на перспективу. При этом пока не принято никаких решений относительно существующего речного порта, расположенного на стрелке рек Волги и Самары. Напомним, в 2011 году согласно генплану города его хотели перенести на противоположный берег Волги из-за того, что изначально эту территорию планировалась отдать под строительство стадиона.
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