В Самаре нанесут дорожную разметку возле полутора сотен школ. Адреса

В техзадании указано, что разметка должна быть нанесена на участки дорог местного значения (по мере готовности дорожного полотна), по адресам и предписаниям ГИБДД и заданиям заказчика, а также вблизи 161 учебного заведения, расположенных в девяти районах города.Работы по нанесению разметки должны проводиться ночью, без перекрытия движения, на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.Разметка должна быть нанесена до 30 сентября этого года. Аукцион в электронной форме состоится 6 апреля.