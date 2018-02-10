В Самаре начали ремонтировать проблемные участки дорог

По сообщению управления информации и аналитики мэрии Самары, в ночь на пятницу, 9 февраля, стартовал аварийно-ямочный ремонт улиц Запорожской, Пугачевской, Олимпийской, а также кольца в районе улицы Магистральной и Зубчаниновского шоссе. В ближайшее время будут подготовлены к ремонту участки улиц Санфировой, Урицкого, проспекта Карла Маркса. Аварийно-ямочный ремонт дорог будет выполняться поэтапно во всех районах Самары и продлится несколько месяцев.Дорожники начнут ремонт дорог горячим асфальтобетоном - «картами» протяженностью до 100 погонных метров - весной, когда установится плюсовая температура. Таким образом отремонтируют свыше 40 участков дорог.