В Самаре начали продавать дополнительные транспортные карты для дачников

Как сообщает пресс-служба городской администрации, две тысячи карт переданы для реализации в кассах МП «Самарский метрополитен». Полторы тысячи штук будут продаваться в офисах ООО «Транспортная карта», еще четыре тысячи – в отделениях Почты России по городу. Оставшиеся 2,5 тысячи станут резервными транспортными картами.Стоимость самой карты составит 50 рублей. Минимальная сумма пополнения – в зависимости от стоимости разовой поездки в соответствии с протяженностью маршрута (от 19 рублей до 37 рублей).Срок действия карты (срок, в течение которого транспортная карта является активной и с использованием данной карты возможно совершение операции регистрации проезда и (или) провоза багажа у перевозчика) - восемь месяцев с момента активации. После этого карту необходимо активировать (продлить) в любом пункте пополнения. Остаток денежных средств на карте будет отображаться в выданном билете.Для тех, кто еще не успел приобрести садово-дачные транспортные карты, до воскресенья, 13 мая, проезд можно осуществить по льготному тарифу. Для этого требуется предъявить пенсионное удостоверение или социальную карту жителя Самарской области.Начиная со среды, 16 мая, пассажирам для льготного проезда необходимо будет иметь при себе приобретенную садово-дачную карту.