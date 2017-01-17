В Самаре мужчина пытался пронести в здание суда складной нож

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, входя в здание суда, мужчина пояснил судебным приставам, что не имеет запрещенных к проносу предметов, однако, когда он проходил через стационарную рамку металодетектора, сработал звуковой сигнал, свидетельствующий о наличии металлического предмета.В ходе осмотра с помощью ручного металлодетектора было выяснено, что у мужчины имеется с собой складной нож, находящийся в кармане куртки. При этом сам нарушитель правопорядка вел себя шумно и вызывающе. В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол.