В Самаре мужчина крал из машин аккумуляторы

Аналогичный случай произошел на улице Ташкентской. 32-летний владелец большегруза обнаружил пропажу двух аккумуляторных батарей, общая стоимость которых составляет 15 000 рублей.Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления безработный 29-летний житель Самары.По фактам кражи возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.