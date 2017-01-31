В Самаре мужчина крал из машин аккумуляторы
Один из инцидентов произошел во дворе дома на проспекте Кирова. Злоумышленник похитил из припаркованного автоприцепа две аккумуляторные батареи. Владелец машины обратился за помощью в полицию.
Аналогичный случай произошел на улице Ташкентской. 32-летний владелец большегруза обнаружил пропажу двух аккумуляторных батарей, общая стоимость которых составляет 15 000 рублей.
Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления безработный 29-летний житель Самары.
По фактам кражи возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Аналогичный случай произошел на улице Ташкентской. 32-летний владелец большегруза обнаружил пропажу двух аккумуляторных батарей, общая стоимость которых составляет 15 000 рублей.
Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления безработный 29-летний житель Самары.
По фактам кражи возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
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