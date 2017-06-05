В Самаре медсестру поймали при попытке пронести наркотики на территорию туберкулезной больницы

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Самарской области, при досмотре в заднем кармане джинсов и в ручной клади у нее были обнаружены свертки с 8,6 граммами марихуаны, 0,08 граммами амфетамина и 0,24 граммами мефедрона. Кроме того, при обыске были найдены часы-телефон, сотовый телефон «Нокиа», USB-шнур и зарядное устройство.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.