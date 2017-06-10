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В Самаре маршрутка врезалась в столб

ДТП произошло в субботу, 10 июня, на улице Ново-Вокзальной.

По сообщению очевидцев происшествия, маршрутный автобус влетел в столб на большой скорости. Подробности ДТП здесь.

Видеозапись очевидцев


Дата: 10 июня 2017 , 18:13
883
Автор текста: Анна Турова, Ксения Кармазина
Автор фото: паблик «ДТП 163 Самара» в социальной сети «ВКонтакте»
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