В Самаре лидера группировки футбольных фанатов подозревают в экстремизме

В августе прошлого года они разместили материалы экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку на странице одной из соцсетей. Кроме того, в июне прошлого года активные участники неформального объединения фанатов совершили нападение в кафе, избив одного из мужчин неславянской внешности.В настоящее время на основании материалов, собранных УФСБ по Самарской области, по факту организации экстремистского сообщества возбуждено уголовное дело. В состав группировки входили молодые люди в возрасте от 21 до 33 лет. Расследование продолжается, говорится в сообщении регионального следственного комитета.