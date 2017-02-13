В Самаре из-за ДТП с участием трех иномарок встало движение трамваев
Дорожное происшествие было зафиксировано вчера примерно в 11:00 на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной в направлении улицы Победы. Сообщается, что столкнулись автомобили Киа, Вольво и Ауди.
Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте транспорта, в результате ДТП автомобили остались на трамвайных путях, что парализовало движение 5 вагонов трамваев с 11:51 до 13:46.
Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте транспорта, в результате ДТП автомобили остались на трамвайных путях, что парализовало движение 5 вагонов трамваев с 11:51 до 13:46.
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