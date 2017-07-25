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В Самаре ищут подрядчика для завершения реставрации здания бывшего ресторана «Аквариум»

Он располагается на улице Самарской, 95. После ремонта в нем разместится Театр кукол.

Подрядчику предстоит провести работы по реставрации барельефов, оборудовать будущую студию звукозаписи системой электроакустики, провести работы по устройству механического оборудования большого и малого залов театра, а также провести пусконаладочные работы.
Все необходимые работы должны быть завершены к сентябрю следующего года. Их максимальная стоимость составит 80,2 млн рублей. Аукцион в электронной форме состоится 17 августа.

Напомним, самарский театр кукол в 1975 году временно разместили в здании на улице Льва Толстого. В 2014 году для театра начали готовить новую площадку - здание бывшего ресторана «Аквариум». Сейчас предстоит выбрать нового подрядчика, который завершит уже начатые работы.
Дата: 25 июля 2017 , 17:33
201
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Sgubern.ru
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