В Самаре ищут подрядчика для завершения реставрации здания бывшего ресторана «Аквариум»
Он располагается на улице Самарской, 95. После ремонта в нем разместится Театр кукол.
Подрядчику предстоит провести работы по реставрации барельефов, оборудовать будущую студию звукозаписи системой электроакустики, провести работы по устройству механического оборудования большого и малого залов театра, а также провести пусконаладочные работы.
Все необходимые работы должны быть завершены к сентябрю следующего года. Их максимальная стоимость составит 80,2 млн рублей. Аукцион в электронной форме состоится 17 августа.
Напомним, самарский театр кукол в 1975 году временно разместили в здании на улице Льва Толстого. В 2014 году для театра начали готовить новую площадку - здание бывшего ресторана «Аквариум». Сейчас предстоит выбрать нового подрядчика, который завершит уже начатые работы.
Подрядчику предстоит провести работы по реставрации барельефов, оборудовать будущую студию звукозаписи системой электроакустики, провести работы по устройству механического оборудования большого и малого залов театра, а также провести пусконаладочные работы.
Все необходимые работы должны быть завершены к сентябрю следующего года. Их максимальная стоимость составит 80,2 млн рублей. Аукцион в электронной форме состоится 17 августа.
Напомним, самарский театр кукол в 1975 году временно разместили в здании на улице Льва Толстого. В 2014 году для театра начали готовить новую площадку - здание бывшего ресторана «Аквариум». Сейчас предстоит выбрать нового подрядчика, который завершит уже начатые работы.
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