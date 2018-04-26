В Самаре готовятся к конкурсу на проектирование пятой очереди набережной

Строить пятую очередь набережной планируют на участке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС. В Самаре готовятся к проведению конкурса на создание проектов.Предполагается, что рассмотрят их девять членов жюри. На заседании градостроительного совета Самары прозвучало предложение о включении в состав комиссии иногородних экспертов, а также привлечении к оценке проектов представителей ПАО «Жигулевское пиво» и ПАО «Т Плюс».Участники заседания предложили присвоить конкурсу статус международного. Обычно они проходят в два этапа: на первом отберут шорт-лист из участников, подавших текстовые описания проектов. Лучшие из них представляют визуальные презентации на втором этапе.По словам главы Самары Елены Лапушкиной, архитектурные решения по проектированию пятой очереди набережной нужно наполнить смысловой нагрузкой. При этом важно будет учесть мнение жителей города.