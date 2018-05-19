В Самаре до вечера воскресенья ограничат движение по Ново-Вокзальной
Движение автобусов скорректируют.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 6:00 до 22:00 субботы, 19 мая, ограничат движение по четной стороне Ново-Вокзальной от Нагорной до Ставропольской, по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской, по четной стороне Ставропольской на пересечении с Ново-Вокзальной.
С 6:00 до 22:00 воскресенья, 20 мая, будет перекрыто движение по нечетной стороне Ново-Вокзальной от Нагорной до Ставропольской, по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской.
Движение автобусов №№ 38, 55, 205, 272, 295 будет скорректировано.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 6:00 до 22:00 субботы, 19 мая, ограничат движение по четной стороне Ново-Вокзальной от Нагорной до Ставропольской, по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской, по четной стороне Ставропольской на пересечении с Ново-Вокзальной.
С 6:00 до 22:00 воскресенья, 20 мая, будет перекрыто движение по нечетной стороне Ново-Вокзальной от Нагорной до Ставропольской, по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской.
Движение автобусов №№ 38, 55, 205, 272, 295 будет скорректировано.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 мая 2018
145
19 мая 2018
165
19 мая 2018
143
18 мая 2018
309
19 мая 2018 , 18:49
69
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
145
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
210
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
19 мая 2018 , 13:19
165
Сегодня, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»....
19 мая 2018 , 17:11
190
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя...
19 мая 2018 , 12:58
143
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на...
19 мая 2018 , 12:26
176
Движение автобусов скорректируют.
18 мая 2018 , 19:24
257
В пятницу, 18 мая, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с членами Совета ветеранов...
18 мая 2018 , 17:16
309
Самые заметные новости недели с 14 по 18 мая, по версии sgpress.ru .
18 мая 2018 , 16:58
284
В мэрии обсудили первые проектные решения.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4314
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3352
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3106
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3079
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2559
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4314
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2100
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2211
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1641
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1598
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...