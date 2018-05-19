В Самаре до вечера воскресенья ограничат движение по Ново-Вокзальной

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 6:00 до 22:00 субботы, 19 мая, ограничат движение по четной стороне Ново-Вокзальной от Нагорной до Ставропольской, по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской, по четной стороне Ставропольской на пересечении с Ново-Вокзальной.С 6:00 до 22:00 воскресенья, 20 мая, будет перекрыто движение по нечетной стороне Ново-Вокзальной от Нагорной до Ставропольской, по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской.Движение автобусов №№ 38, 55, 205, 272, 295 будет скорректировано.