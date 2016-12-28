В Самаре будут судить двух водителей-участников ДТП, в котором погиб 22-летний парень

По версии сотрудников полиции, водитель автомобиля Тoyota Аvensis – 43-летний мужчина ехал по Московскому шоссе в направлении проспекта Масленникова. 27-летний водитель «девятки» ехал в попутном с ним направлении.Позже следователи установили, что водитель иномарки, нарушив ПДД, перестроился на третью, реверсивную полосу, и начал разворачиваться. Произошло столкновение с отечественной машиной, которая ехала со скоростью около 120 км/час также по третьей, реверсивной полосе, в попутном направлении. По версии следователей, водитель «девятки», увидев опасность для движения, экстренно не затормозил, а выехал на встречную полосу, чтобы обогнать иномарку.В результате столкновения машин один из пассажиров отечественного авто – 22-летний молодой человек, погиб, 29-летняя женщина получила тяжелые травмы.На обоих мужчин завели уголовное дело по факту нарушения правил ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела окончено, оно с обвинительным заключением направлено в суд.