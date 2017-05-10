В Самаре будут судить доцента кафедры СамГМУ за взятку в 435 тысяч рублей от 29 студентов

Деньги предназначались за проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии задолженностей, что также приравнивалось к сдаче зачета «автоматом».Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по фактам получения взятки и служебного подлога с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.