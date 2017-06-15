В Самаре более 140 водителей маршруток ездят с иностранными правами

Вступление закона в силу несколько раз переносилось. Предприятиям и организациям давали достаточно времени на то, чтобы направить водителей на замену документов. Также работодатели могли расстаться с этими шоферами и взять на их места других. К сожалению, в итоге не все сделали это. Видимо, надеялись, что в очередной раз срок передвинут.На днях в городской Госавтоинспекции собрали представителей организаций, чей профиль - коммерческие перевозки. Беседовал с ними и отвечал на вопросы начальник ОГИБДД Управления МВД России по Самаре Андрей Карпочев. Он рассказал: в настоящее время только на предприятиях, которые занимаются пассажирскими перевозками, более 140 водителей не имеют удостоверений российского образца. Если они не заменят права в ближайшее время, может возникнуть нехватка кадров с соответствующими последствиями.При этом штрафы за нарушения требований закона большие. 50 тысяч рублей - ответственному лицу, которое допустило иностранца к управлению транспортом (ст. 12.32.1 КоАП РФ), от пяти до 15 тысяч - водителю (ст. 12.7 КоАП РФ).Как уточнил и.о. начальника регистрационно-экзаменационного отделения самарской Госавтоинспекции Михаил Пинемасов, чтобы получить водительское удостоверение, иностранному гражданину необходимо сдать теоретический экзамен на знание правил, практические экзамены на закрытой площадке и в условиях города. ГИБДД рекомендует подавать заявления через портал «Госуслуги». Это позволит сэкономить время (гражданин выбирает удобное для прохождения испытаний время), а также деньги. Через «Госуслуги» за получение прав гражданин заплатит госпошлину не 2000, а 1400 рублей.- При необходимости мы готовы продлить время работы РЭО, чтобы сдать экзамены могли все водители, - подчеркнул Андрей Карпочев. - Однако никаких преференций для этой категории не будет.Чтобы успешно справиться с испытаниями, в ГИБДД советуют иностранцам повторить правила дорожного движения РФ и потренироваться в выполнении комплекса упражнений. Часто у опытных шоферов процесс вождения доходит до автоматизма. И они не замечают ни дорожные знаки, ни ситуацию на магистралях, не помнят правила. А если еще и долго ездят по одному маршруту, то нередко теряются в иных условиях и провоцируют или совершают ДТП.