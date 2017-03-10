В Самаре 156 объектов дорожного хозяйства находятся на гарантии
Из них 58 объектов были отремонтированы путем комплексного ремонта и 98 объектов прошли ремонт «большими картами» свыше 100 погонных метров. При этом по 40% из них отсутствуют замечания к подрядчикам. Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции в «Самарской газете» первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
По его словам, в настоящее время гарантийный срок при ремонте дорог практически везде составляет 5 лет. При этом гарантийный срок на ремонт так называемыми «большими картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года. Говоря о замечаниях по гарантийным дорогам, он заметил, что подрядчики Самары выполняют почти 99% гарантийных обязательств по ремонту дорог. Во многом этому поспособствовала достаточно жесткая позиция по их подбору.
- У нас с 2014 года наблюдается достаточно жесткая позиция по отбору подрядчиков. Это в первую очередь качественный отбор, который в последующем ведет к торгам. Вот таким образом мы отсекли многие неприятные моменты. В результате в 2015-2016 гг. мы работали с такими подрядчиками, как ООО «НПФ «XXI ВЕК», ООО «Стройсервис», ООО «Самарадорстрой», ООО «Автодоринжиниринг», а также ГК «Амонд». Это все самарские компании, которые не ушли «в тень», не обанкротились, а добросовестно работают, - сказал Владимир Василенко.
По его словам, в настоящее время гарантийный срок при ремонте дорог практически везде составляет 5 лет. При этом гарантийный срок на ремонт так называемыми «большими картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года. Говоря о замечаниях по гарантийным дорогам, он заметил, что подрядчики Самары выполняют почти 99% гарантийных обязательств по ремонту дорог. Во многом этому поспособствовала достаточно жесткая позиция по их подбору.
- У нас с 2014 года наблюдается достаточно жесткая позиция по отбору подрядчиков. Это в первую очередь качественный отбор, который в последующем ведет к торгам. Вот таким образом мы отсекли многие неприятные моменты. В результате в 2015-2016 гг. мы работали с такими подрядчиками, как ООО «НПФ «XXI ВЕК», ООО «Стройсервис», ООО «Самарадорстрой», ООО «Автодоринжиниринг», а также ГК «Амонд». Это все самарские компании, которые не ушли «в тень», не обанкротились, а добросовестно работают, - сказал Владимир Василенко.
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