В Самаре 156 объектов дорожного хозяйства находятся на гарантии

По его словам, в настоящее время гарантийный срок при ремонте дорог практически везде составляет 5 лет. При этом гарантийный срок на ремонт так называемыми «большими картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года. Говоря о замечаниях по гарантийным дорогам, он заметил, что подрядчики Самары выполняют почти 99% гарантийных обязательств по ремонту дорог. Во многом этому поспособствовала достаточно жесткая позиция по их подбору.- У нас с 2014 года наблюдается достаточно жесткая позиция по отбору подрядчиков. Это в первую очередь качественный отбор, который в последующем ведет к торгам. Вот таким образом мы отсекли многие неприятные моменты. В результате в 2015-2016 гг. мы работали с такими подрядчиками, как ООО «НПФ «XXI ВЕК», ООО «Стройсервис», ООО «Самарадорстрой», ООО «Автодоринжиниринг», а также ГК «Амонд». Это все самарские компании, которые не ушли «в тень», не обанкротились, а добросовестно работают, - сказал Владимир Василенко.