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В Промышленном районе на благоустройство дворов потратят свыше 57 млн рублей

Соответствующую информацию о торгах разместила на официальном сайте госзакупок администрация района.

Из информационной карты аукциона следует, что максимальная цена контракта составляет 57,6 млн рублей. Деньги будут выделены из районного бюджета.

Подрядчику нужно будет выполнить демонтажные работы (разбор асфальтобетонных покрытий, бортовых камней, разработка грунта), после чего благоустроить дворовые территории (залить новое асфальтобетонное покрытие, установить новый бортовой камень, а также подготовить почву под газоны). Кроме того, в число работ входит ремонт или установка детского и спортивного оборудования.

Все необходимые работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 24 июля. Как сообщили sgpress.ru в администрации Промышленного района, списки дворов будут формироваться после заключения контракта.

Напомним, ранее появились аналогичные торги по ремонту внутридворовых территорий Кировского района. На эти цели из бюджета района планируют потратить 19, 9 млн рублей. Как уточнили sgpress.ru в администрации района, полный список ремонтируемых дворовых территорий и проездов появится после 21 июля, когда состоится электронный аукцион. При этом в составлении актуального списка будут принимать общественные советы микрорайонов.
Дата: 5 июля 2017 , 12:10
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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