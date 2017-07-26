В Промышленном районе благоустроят дворы за 57 млн рублей
Работы выполнит ООО «Вега Групп Регион». Компании заплатят 57,3 млн рублей.
Напомним, подрядчику нужно будет выполнить демонтажные работы (разбор асфальтобетонных покрытий, бортовых камней, разработка грунта), после чего благоустроить дворовые территории (залить новое асфальтобетонное покрытие, установить новый бортовой камень, а также подготовить почву под газоны). Кроме того, в число работ входит ремонт или установка детского и спортивного оборудования.
Все необходимые работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Как сообщили sgpress.ru в администрации Промышленного района, списки дворов будут формироваться после заключения контракта.
Напомним, подрядчику нужно будет выполнить демонтажные работы (разбор асфальтобетонных покрытий, бортовых камней, разработка грунта), после чего благоустроить дворовые территории (залить новое асфальтобетонное покрытие, установить новый бортовой камень, а также подготовить почву под газоны). Кроме того, в число работ входит ремонт или установка детского и спортивного оборудования.
Все необходимые работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Как сообщили sgpress.ru в администрации Промышленного района, списки дворов будут формироваться после заключения контракта.
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