В Куйбышевском районе Самары тушат крупный пожар
Возгорание произошло на улице Парниковой в микрорайоне «Волгарь».
Как сообщили sgpress.ru в областном ГУ МЧС России по Самарской области, горит нежилое строение с надворными постройками на приблизительной площади 100 кв.м. Подробности выясняются.
Как сообщили sgpress.ru в областном ГУ МЧС России по Самарской области, горит нежилое строение с надворными постройками на приблизительной площади 100 кв.м. Подробности выясняются.
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