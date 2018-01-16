В «Крылья Советов» вернулся футболист Тарас Бурлак
Достигнута договоренность между самарским футбольным клубом и 27-летним российским защитником.
По сообщению пресс-службы самарского футбольного клуба, во вторник, 16 января, в Москве были подписаны все необходимые документы о долгосрочном соглашении, после чего Тарас Бурлак вместе с командой отправится в Турцию. В самарском клубе футболист будет выступать под номером 90.
Ранее Тарас Бурлак выступал за «Крылья» в 2015-2016 годах на правах аренды и провел за нашу команду 43 матча в различных турнирах, забив один гол. Последние полтора сезона Бурлак провел в казанском «Рубине».
По сообщению пресс-службы самарского футбольного клуба, во вторник, 16 января, в Москве были подписаны все необходимые документы о долгосрочном соглашении, после чего Тарас Бурлак вместе с командой отправится в Турцию. В самарском клубе футболист будет выступать под номером 90.
Ранее Тарас Бурлак выступал за «Крылья» в 2015-2016 годах на правах аренды и провел за нашу команду 43 матча в различных турнирах, забив один гол. Последние полтора сезона Бурлак провел в казанском «Рубине».
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