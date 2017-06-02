В Крутых Ключах построят детский сад за почти 256 млн рублей

Начальная цена контракта составляет 255,7 млн рублей. Согласно закупочной документации, деньги будут выделены из трех источников – городского, областного и федерального бюджетов. В пояснительной записке к аукциону указано, что это будет детский сад на 350 мест общей площадью в почти 6,5 тысяч кв.м и площадью занимаемого участка в 1,76 га. Здание должно быть двух - или трехэтажным, рассчитанным на 18 детских групп и оборудованным для маломобильных групп населения.

Подрядчику предстоит сделать общестроительные работы (устройство фундамента, возведение каркаса здания, устройство кровли, фасада, отделочные работы), провести внутренние инженерные системы (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и освещение), обустроить наружные инженерные сети, провести работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.Аукцион в электронной форме состоится 23 июня. Работы должны быть выполнены не позднее 31 октября 2018 года.