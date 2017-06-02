В Крутых Ключах построят детский сад за почти 256 млн рублей
Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ объекта детского дошкольного образовательного учреждения.
Подрядчику предстоит сделать общестроительные работы (устройство фундамента, возведение каркаса здания, устройство кровли, фасада, отделочные работы), провести внутренние инженерные системы (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и освещение), обустроить наружные инженерные сети, провести работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Аукцион в электронной форме состоится 23 июня. Работы должны быть выполнены не позднее 31 октября 2018 года.
Начальная цена контракта составляет 255,7 млн рублей. Согласно закупочной документации, деньги будут выделены из трех источников – городского, областного и федерального бюджетов. В пояснительной записке к аукциону указано, что это будет детский сад на 350 мест общей площадью в почти 6,5 тысяч кв.м и площадью занимаемого участка в 1,76 га. Здание должно быть двух - или трехэтажным, рассчитанным на 18 детских групп и оборудованным для маломобильных групп населения.
Подрядчику предстоит сделать общестроительные работы (устройство фундамента, возведение каркаса здания, устройство кровли, фасада, отделочные работы), провести внутренние инженерные системы (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и освещение), обустроить наружные инженерные сети, провести работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Аукцион в электронной форме состоится 23 июня. Работы должны быть выполнены не позднее 31 октября 2018 года.
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