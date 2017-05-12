В Красноглинском районе прошел рейд против незаконной торговли
На борьбу с лоточниками вышли представители администрации и правоохранительных органов.
Неорганизованные предприниматели особенно любят рынок на улице Ногина в поселке Управленческий, территорию возле магазина на втором квартале поселка Мехзавод, некоторые микрорайоны поселка Красная Глинка.
- Район состоит из шести поселков и в каждом из них есть места, привлекающих предпринимателей, как легальных, так и нет, - рассказывает Александр Малышев. - Работа по борьбе с незаконной торговлей ведется ежедневно, нарушители привлекаются к административной ответственности, но, несмотря на это, незаконная лоточная торговля процветает – люди хотят зарабатывать, не платя налоги. Кроме того, незаконная торговля оборачивается и беспорядком. Мало кто из продавцов оставляет после себя чистоту и порядок. Поэтому такие рейды совместно с правоохранительными органами просто необходимы.
Представители районной администрации отмечают: благодаря эффективной работе по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась к лучшему.
- Меру пресечения в отношении нарушителей выбирает административная комиссия, - объясняет Максим Соколов. – Согласно пункту 1 статьи 6.1 по пункту 1, если человек привлекается впервые в течение календарного года, он может отделаться «легким испугом» - предупреждением или штрафом от полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Повторное нарушение грозит обернуться штрафом в пять тысяч рублей.
Неорганизованные предприниматели особенно любят рынок на улице Ногина в поселке Управленческий, территорию возле магазина на втором квартале поселка Мехзавод, некоторые микрорайоны поселка Красная Глинка.
- Район состоит из шести поселков и в каждом из них есть места, привлекающих предпринимателей, как легальных, так и нет, - рассказывает Александр Малышев. - Работа по борьбе с незаконной торговлей ведется ежедневно, нарушители привлекаются к административной ответственности, но, несмотря на это, незаконная лоточная торговля процветает – люди хотят зарабатывать, не платя налоги. Кроме того, незаконная торговля оборачивается и беспорядком. Мало кто из продавцов оставляет после себя чистоту и порядок. Поэтому такие рейды совместно с правоохранительными органами просто необходимы.
Представители районной администрации отмечают: благодаря эффективной работе по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась к лучшему.
- Меру пресечения в отношении нарушителей выбирает административная комиссия, - объясняет Максим Соколов. – Согласно пункту 1 статьи 6.1 по пункту 1, если человек привлекается впервые в течение календарного года, он может отделаться «легким испугом» - предупреждением или штрафом от полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Повторное нарушение грозит обернуться штрафом в пять тысяч рублей.
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