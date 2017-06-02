В День рождения Пушкина иностранцы расскажут свои любимые стихи великого поэта

По сообщению пресс-служба городской администрации, в программе праздника заявлены интерактивные площадки, познавательные и развлекательные мероприятия, организованные сотрудниками муниципальных библиотек, творческие мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству, фотосессия с костюмированными персонажами сказок, викторины по сказкам А.С. Пушкина и конкурсные программы, выставка художественных работ воспитанников детских школ искусств.Перед памятником великому русскому поэту пройдет концертная программа с участием творческих коллективов и солистов детских музыкальных школ, лауреатов международных музыкальных конкурсов, а также выступление студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, которые представят вниманию слушателей свои любимые стихи великого русского поэта.